Новий глава партії Зеленського заперечив свій конфлікт з Єрмаком

Олександр Корнієнко (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

Наново обраний глава президентської партії Слуга народу Олександр Корнієнко заперечив, що вперше залишив цю посаду через конфлікт з тодішнім керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. Про це політик, який також обіймає посаду першого віцеспікера Верховної Ради, розповів у бліцінтерв'ю LIGA.net.

Журналістка зауважила, що були чутки стосовно того, що у 2021 році Корнієнко втратив посаду глави партії СН через конфлікт з Єрмаком. Вона запитала в політика, про зв'язок його повернення на пост зі звільненням Єрмака.

"Я не можу коментувати комунікацію [нардепа] Мар'яни Володимирівни [Безуглої], нехай вона сама це прокомунікує. Я маю абсолютно інше сприйняття цієї ситуації. У мене немає і не було жодних відкритих конфліктів усередині команди, тим більше з Андрієм Єрмаком – ні тоді, ні зараз", – відповів він.

За словами Корнієнко, він залишив партію з власної ініціативи, щоб сконцентруватися на реформі парламенту та роботі першим віцеспікером.

"На жаль, війна не дала нам багато зробити, але вважаю, що нам все одно багато вдалося на цьому напрямку. Я також активно займався парламентською дипломатією, підготовкою засідань, роботою в президії", – додав політик.

На думку Корнієнка, без його керівництва партія "нікуди не зникла, нормально існувала й показала хороші результати".

Також журналістка запитала у Корнієнка, чи погоджено його визначення із президентом Володимиром Зеленським, і чи зустрічалися вони до або під час обрання політика главою партії.

"Зеленський – політичний лідер СН. Звичайно, будь-які термінові рішення, особливо високого рівня, з ним не просто погоджуються – він завжди один з ініціаторів", – відповів перший віцеспікер Ради.