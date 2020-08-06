Новый заместитель Ермака из системы МВД опубликовал свою декларацию

За прошлый год Олег Татаров вместе с женой заработали почти 10 млн грн, занимаясь предпринимательством

Назначенный вчера на должность замглавы Офиса президента бывший начальник Главного следственного управления МВД Олег Татаров подал декларацию за 2019 год. Документ опубликован на сайте НАПК.

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Согласно декларации, Татаров владеет двумя земельными участками в Киевской области, квартирой в Киеве площадью 128 кв м, двумя машиноместами и нежилым помещением в 30 кв м. Собственниками еще одной квартиры в столице указаны сын и дочь Татарова.

Также чиновник указал, что вложил средства в строительство четырех квартир в Киеве площадью от 88 до 111 кв м.

Из движимого имущества замглавы ОП задекларировал один автомобиль - Mercedes-Benz GLS 350 2017 года.

Согласно документу, Татарову принадлежит 33% общего капитала адвокатского объединения Креденс, в котором он работал адвокатом.

За прошлый год замглавы ОП указал около 300 000 грн зарплаты и 4,4 млн грн доходов от занятия предпринимательской деятельностью.

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Также он задекларировал более 3 млн грн доходов, которые получил вместе с женой за расторжение договора об участии в финансирования строительства компании Житло-Капитал.

Жена Татарова за 2019 год на предпринимательской деятельности заработала почти 5 млн грн.

Замглавы ОП имеет счет в ОТП Банке на €250 000, а также $400 тыс и 950 тыс грн наличными.

5 августа президент Владимир Зеленский назначил Татарова заместителем главы Офиса президента. Он будет отвечать за правоохранительное направление.

Вадим Ребрина

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