Нужно дать России сигнал, какая угроза Украине вызовет ответ НАТО – глава МИД Латвии

НАТО и Европейский союз должны определить, какой именно уровень исходящей от России угрозы для территориальной целостности и суверенитета Украины вызовет политический и военный ответ со стороны Североатлантического альянса и ЕС, и каким этот ответ будет. Об этом 30 ноября сказал министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Риге.

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По итогам консультаций глав дипломатических ведомств Латвии и США было заявлено, что концентрация и перемещения Россией военной силы на границе с Украиной вызывают у обеих сторон самые серьезные опасения.

Ринкевичс также отметил, что одной из главных тем консультаций были гибридные угрозы, которые создает на границах Латвии, Литвы и Польши с Беларусью режим Александра Лукашенко. По его словам, на этом направлении у Латвии и США выработан общий подход к тому, как этим гибридным угрозам противостоять.

С 30 ноября по 1 декабря в Риге проходят консультации министров иностранных дел стран НАТО, на которые приглашены также главы МИД Украины и Грузии. Одной из главных тем обсуждений, как сообщалось ранее, является угрожающее наращивание российской военной силы на границе с Украиной.

9 августа 2021 года Ринкевичс в комментарии Financial Times сказал, что использование Беларусью мигрантов как оружия и беларуско-российские военные учения увеличивают риск инцидента с военными НАТО в странах Балтии и Польше.

С конца октября авторитетные американские СМИ сообщали, что Россия наращивает войска у границ Украины.

21 ноября глава ГУР Кирилл Буданов заявил: Россия может готовить вторжение в Украину на конец января.

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Сергей Бережной

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