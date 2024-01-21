"Нужно думать, как это сделать". Зеленский – о проведении выборов во время войны
Президент Владимир Зеленский намекнул на возможность изменения законодательства, запрещающего проведение выборов во время войны. "Если вы меня спросите, то я считаю, что нам нужно думать, как это сделать", – сказал Зеленский в интервью Channel 4 News.
Зеленский сказал, что проведение выборов, которые должны были бы состояться весной, откладывается не по его прихоти, а по требованию закона.
"Я просто не способен их провести из-за закона, который мне это запрещает. То есть он запрещает не мне проводить выборы, а запрещает выборы в целом всем институтам сделать", — сказал он.
При этом президент добавил, что закон не единственная проблема.
"Даже если это можно было сделать, что делать с оккупированными территориями? И как провести выборы, если у нас более 6 млн человек за границей, а формата онлайн-выборов у нас, к сожалению, нет", — сказал Зеленский.
"Вот вам мой ответ: если бы я мог сделать это завтра, я бы сделал это завтра. Так что нам нужно изменить обстоятельства и закон", — подытожил президент Украины.
- 4 октября Зеленский сказал, что ситуация с выборами сложная, но если Верховная Рада внесет необходимые изменения в законодательство и будет обеспечена безопасность для участников голосования, то выборы могли бы состояться. Уже 6 ноября президент заявил, что, по его мнению, выборы пока "не ко времени".
- 19 января спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что все ветви украинской власти приняли решение, что выборов во время войны в стране не будет.
- Конституция Украины прямо запрещает проведение выборов Верховной Рады во время военного положения. Относительно выборов президента в Конституции четкого запрета нет, но для них нужно будет менять законы.