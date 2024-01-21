"Нужно думать, как это сделать". Зеленский – о проведении выборов во время войны

Президент о выборах во время военного положения: "Если бы я мог это сделать завтра, я бы сделал это завтра"

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский намекнул на возможность изменения законодательства, запрещающего проведение выборов во время войны. "Если вы меня спросите, то я считаю, что нам нужно думать, как это сделать", – сказал Зеленский в интервью Channel 4 News.

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Зеленский сказал, что проведение выборов, которые должны были бы состояться весной, откладывается не по его прихоти, а по требованию закона.

"Я просто не способен их провести из-за закона, который мне это запрещает. То есть он запрещает не мне проводить выборы, а запрещает выборы в целом всем институтам сделать", — сказал он.

При этом президент добавил, что закон не единственная проблема.

"Даже если это можно было сделать, что делать с оккупированными территориями? И как провести выборы, если у нас более 6 млн человек за границей, а формата онлайн-выборов у нас, к сожалению, нет", — сказал Зеленский.

"Вот вам мой ответ: если бы я мог сделать это завтра, я бы сделал это завтра. Так что нам нужно изменить обстоятельства и закон", — подытожил президент Украины.