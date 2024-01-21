"Треба думати, як це зробити". Зеленський – про проведення виборів під час війни

Президент про вибори під час воєнного стану: "Якби я міг зробити це завтра, я б зробив це завтра"

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський натякнув на можливість зміни законодавства, яке забороняє проведення виборів під час війни. "Якщо ви мене запитаєте, то я вважаю, що нам треба думати, як це зробити", – сказав Зеленський в інтерв'ю Channel 4 News.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Зеленський сказав, що проведення виборів президента, які мали б відбутися навесні, відкладається не з його примхи, а на вимогу закону.

"Я просто не спроможний їх провести через закон, який мені це забороняє. Тобто він забороняє не мені проводити вибори, а забороняє вибори в цілому всім інституціям здійснити", – сказав він.

При цьому президент додав, що закон – не єдина проблема.

"Навіть якщо це можна було б зробити, що робити з окупованими територіями? І як провести вибори, якщо у нас більше ніж 6 млн людей за кордоном, а формату онлайн-виборів у нас, на жаль, немає", – сказав Зеленський.

"Ось вам моя відповідь: якби я міг зробити це завтра, я б зробив це завтра. Отже, нам треба змінити обставини та закон", – підсумував президент України.

4 жовтня Зеленський сказав, що ситуація з виборами складна, але якщо Верховна Рада внесе необхідні зміни до законодавства та буде забезпечена безпека для учасників голосування, то вибори могли б відбудутися. Вже 6 листопада президент заявив, що, на його думку, вибори поки "не на часі".