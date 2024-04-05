NYT: Если США не предоставит помощь Украине, другой надеждой будет – чешская инициатива

В издании считают, что Европа не может предложить многое из-за "истощенных запасов"

Артснаряды (Фото: EPA)

Если в Конгрессе США не одобрят предоставление нового пакета помощи для Украины, другой надеждой на получение необходимых боеприпасов будет чешская инициатива. Об этом сообщают в New York Times в репортаже из Курахово в Донецкой области.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Украина нуждается в помощи союзников в предоставлении нового оружия на фоне артиллерийского превосходства российской стороны, говорится в материале.

Украинские военные могут рассчитывать на новые боеприпасы, если Конгресс США проголосует за предоставление нового пакета помощи Украине. В то же время, при неоказании помощи от Соединенных Штатов, у Украины остается надежда на чешскую инициативу по закупке артснарядов, предполагает NYT.

"В противном случае, лучшая надежда на артиллерийские боеприпасы – это инициатива чешского правительства купить снаряды на мировом рынке вооружений и передать их Украине", – считают в издании.

В материале предполагается, что европейские страны мало что смогут предложить из своих "истощенных запасов" артиллерии.

Чешский президент Петр Павел заявил, что около 20 стран помогают с закупками, в частности, его правительство нашло полмиллиона 155-миллиметровых и 300 000 122-миллиметровых снарядов, которые можно приобрести за пределами Европы.

Первые поступления снарядов ожидаются уже в июне, сказали в правительстве Чехии.