NYT: Если США не предоставит помощь Украине, другой надеждой будет – чешская инициатива
Если в Конгрессе США не одобрят предоставление нового пакета помощи для Украины, другой надеждой на получение необходимых боеприпасов будет чешская инициатива. Об этом сообщают в New York Times в репортаже из Курахово в Донецкой области.
Украина нуждается в помощи союзников в предоставлении нового оружия на фоне артиллерийского превосходства российской стороны, говорится в материале.
Украинские военные могут рассчитывать на новые боеприпасы, если Конгресс США проголосует за предоставление нового пакета помощи Украине. В то же время, при неоказании помощи от Соединенных Штатов, у Украины остается надежда на чешскую инициативу по закупке артснарядов, предполагает NYT.
"В противном случае, лучшая надежда на артиллерийские боеприпасы – это инициатива чешского правительства купить снаряды на мировом рынке вооружений и передать их Украине", – считают в издании.
В материале предполагается, что европейские страны мало что смогут предложить из своих "истощенных запасов" артиллерии.
Чешский президент Петр Павел заявил, что около 20 стран помогают с закупками, в частности, его правительство нашло полмиллиона 155-миллиметровых и 300 000 122-миллиметровых снарядов, которые можно приобрести за пределами Европы.
Первые поступления снарядов ожидаются уже в июне, сказали в правительстве Чехии.
- 17 февраля Павел сообщил о 800 000 снарядах, которые могут быть отправлены в Украину в течение нескольких недель, если будет финансирование.
- 7 марта Павел заявил, что союзники собрали все необходимые деньги на закупку 800 тысяч артснарядов для Украины.
- 8 марта советник по нацбезопасности и координатор инициативы Томаш Пояр опроверг слова президента Чехии о том, что удалось собрать средства на закупку 800 000 артснарядов, и добавил, что уплачено всего 300 000 боеприпасов.
- 19 марта Павел заявил, что в ближайшее время Европа сможет производить необходимое для Украины количество боеприпасов.