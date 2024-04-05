NYT: Якщо США не надасть новий пакет допомоги Україні, іншою надією буде – чеська ініціатива

У виданні вважають, що Європа не може запропонувати багато через "виснажені запаси"

Артснаряди (Фото: EPA)

Якщо в Конгресі США не схвалять надання нового пакету допомоги для України, то іншою надією на отримання необхідних боєприпасів буде чеська ініціатива. Про це повідомляють у New York Times у репортажі із Курахового в Донецькій області.

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Україна потребує допомоги союзників у наданні нової зброї на тлі артилерійської переваги російської сторони, йдеться у матеріалі.

Українські військові можуть розраховувати на нові боєприпаси, якщо Конгрес США проголосує за надання нового пакету допомоги для України. Водночас у разі ненадання допомоги від Сполучених Штатів, в України залишається надія на чеську ініціативу із закупівлі артснарядів, припускає NYT.

"В іншому разі, найкраща надія на артилерійські боєприпаси – це ініціатива чеського уряду купити снаряди на світовому ринку озброєнь і передати їх Україні", – вважають у виданні.

У матеріалі припускається, що європейські країни мало що зможуть запропонувати зі своїх "виснажених запасів" артилерії.

Чеський президент Петр Павел заявив, що близько 20 країн допомагають із закупівлями, зокрема, його уряд знайшов пів мільйона 155-міліметрових та 300 000 122-міліметрових снарядів, які можна придбати за межами Європи.

Перші надходження снарядів очікуються вже в червні, сказали в уряді Чехії.