NYT: США считают, что Ким Чен Ын может устроить "смертоносную акцию" против Южной Кореи

Ким Чен Ын (Фото: EPA)

Газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников написала, что диктатор КНДР Ким Чен Ын может устроить "смертоносную военную акцию" против Южной Кореи в ближайшие месяцы.

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По словам собеседников NYT, после перехода к политике враждебности в отношении юга к заявлениям Кима стоит относиться серьезно, однако пока они не видят неминуемой войны между двумя Кореями.

Отмечается, что Ким может наносить удары таким образом, чтобы, по его мнению, "избежать быстрой эскалации", а также чувствует воодушевление из-за растущего сотрудничества с Россией.

Чиновники заявили, что США пока не обнаружили конкретных признаков, что Северная Корея готовится к большой войне, а передача снарядов и ракет России показало, что Ким не собирается вести длительный военный конфликт с югом.

"Ким, вероятно, считает, что может контролировать любую эскалацию. Когда Северная Корея обстреляла остров Енпхен в 2010 году, южнокорейские военные приняли ответные меры, но обе стороны быстро прекратили артиллерийский обмен", — сказали представители США.

Ранее Ким заявил, что необходимо изменить конституцию страны, чтобы можно было вписать туда Южную Корею как "вражескую страну №1", а также ликвидировать все ведомства и учреждения, ответственные за диалог с Сеулом.

В течение 5 и 6 января 2024 года КНДР выпустила в сторону Южной Кореи около 300 артиллерийских снарядов. В Сеуле назвали это провокацией и призвали Пхеньян прекратить подобные действия.

10 января Ким посетил главные военные заводы страны, где сделал несколько заявлений в сторону Южной Кореи. В частности, он назвал ее "главным врагом" и пригрозил "превратить в пепел".

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