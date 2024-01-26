NYT: США считают, что Ким Чен Ын может устроить "смертоносную акцию" против Южной Кореи
Газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников написала, что диктатор КНДР Ким Чен Ын может устроить "смертоносную военную акцию" против Южной Кореи в ближайшие месяцы.
По словам собеседников NYT, после перехода к политике враждебности в отношении юга к заявлениям Кима стоит относиться серьезно, однако пока они не видят неминуемой войны между двумя Кореями.
Отмечается, что Ким может наносить удары таким образом, чтобы, по его мнению, "избежать быстрой эскалации", а также чувствует воодушевление из-за растущего сотрудничества с Россией.
Чиновники заявили, что США пока не обнаружили конкретных признаков, что Северная Корея готовится к большой войне, а передача снарядов и ракет России показало, что Ким не собирается вести длительный военный конфликт с югом.
"Ким, вероятно, считает, что может контролировать любую эскалацию. Когда Северная Корея обстреляла остров Енпхен в 2010 году, южнокорейские военные приняли ответные меры, но обе стороны быстро прекратили артиллерийский обмен", — сказали представители США.
- Ранее Ким заявил, что необходимо изменить конституцию страны, чтобы можно было вписать туда Южную Корею как "вражескую страну №1", а также ликвидировать все ведомства и учреждения, ответственные за диалог с Сеулом.
- В течение 5 и 6 января 2024 года КНДР выпустила в сторону Южной Кореи около 300 артиллерийских снарядов. В Сеуле назвали это провокацией и призвали Пхеньян прекратить подобные действия.
- 10 января Ким посетил главные военные заводы страны, где сделал несколько заявлений в сторону Южной Кореи. В частности, он назвал ее "главным врагом" и пригрозил "превратить в пепел".
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