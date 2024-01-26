NYT: США вважають, що Кім Чен Ин може влаштувати "смертоносну акцію" проти Південної Кореї

Кім Чен Ин (Фото: EPA)

Газета The New York Times з посиланням на неназваних американських чиновників написала, що диктатор КНДР Кім Чен Ин може влаштувати "смертоносну військову акцію" проти Південної Кореї в найближчі місяці.

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За словами співрозмовників NYT, після переходу до політики ворожості щодо півдня до заяв Кіма варто ставитися серйозно, проте поки що вони не бачать неминучої війни між двома Кореями.

Зазначається, що Кім може завдавати ударів таким чином, щоб, на його думку, "уникнути швидкої ескалації", а також відчуває наснагу через зростання співробітництва з Росією.

Чиновники заявили, що США поки що не виявили конкретних ознак, що Північна Корея готується до великої війни, а передання снарядів і ракет Росії показало, що Кім не збирається вести тривалий військовий конфлікт із півднем.

"Кім, ймовірно, вважає, що може контролювати будь-яку ескалацію. Коли Північна Корея обстріляла острів Енпхен у 2010 році, південнокорейські військові вжили заходів у відповідь, але обидві сторони швидко припинили артилерійський обмін", – сказали представники США.

Раніше Кім заявив, що необхідно змінити конституцію країни, щоб можна було вписати туди Південну Корею як "ворожу країну №1", а також ліквідувати всі відомства та установи, які відповідають за діалог із Сеулом.

Протягом 5 та 6 січня 2024 року КНДР випустила у бік Південної Кореї близько 300 артилерійських снарядів. У Сеулі назвали це провокацією та закликали Пхеньян припинити подібні дії.

10 січня Кім відвідав головні військові заводи країни, де зробив кілька заяв у бік Південної Кореї. Зокрема, він назвав її "головним ворогом" і пригрозив "перетворити на попіл".

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