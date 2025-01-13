NYT: Участник "Рашагейта" Манафорт заявил, что к нему обращались "стороны из Украины"

Пол Манафорт утверждает, что получал запросы со стороны разных лиц в Украине, но заверил, что не делал никаких предложений и не заключал контрактов

Пол Манафорт (Фото: ЕРА / MICHAEL REYNOLDS)

Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа в 2016 году Пол Манафорт, известный как участник скандала "Рашагейт", ищет работу за границей, в том числе в Украине, где, как утверждается, к нему обратились "многочисленные стороны". Об этом пишет американская газета The New York Times со ссылкой на меморандум команды Манафорта.

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По информации журналистов, Манафорт, получив помилование в 2020 году, снова пытается вернуться в политический консалтинг. Он уже сформировал команду советников, в которую входят лица, связанные с первой предвыборной кампанией Трампа.

Среди них упоминаются Крис Ласивита, работавший советником Трампа, компания, основанная Джеймсом Блэром — политическим директором кампании Трампа, а также социолог Тони Фабрицио, ранее сотрудничавший с клиентами Манафорта из Украины, которые имели связи с Россией.

В этот раз Манафорт планирует консультировать ультраправые и оппозиционные политические движения в Европе и Латинской Америке. NYT узнала, что он уже обсуждал возможное сотрудничество с поддерживающим Марин Ле Пен французским миллиардером и ультраконсервативным мэром из Перу.

NYT также сообщает о появлении меморандума, в котором описан состав команды Манафорта и перечень ее услуг. Документ якобы распространился среди политических кругов Киева, вызвав беспокойство.

По словам источников журналистов, меморандум попал к "представителям влиятельного украинского политика, которого считают потенциальным соперником президента Владимира Зеленского, но они не проявили интереса к сотрудничеству с Манафортом".

Сам Манафорт утверждает, что получал запросы со стороны разных лиц в Украине, но заверил, что не делал никаких предложений и не заключал контракты с украинскими клиентами.