NYT: Участник "Рашагейта" Манафорт заявил, что к нему обращались "стороны из Украины"
Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа в 2016 году Пол Манафорт, известный как участник скандала "Рашагейт", ищет работу за границей, в том числе в Украине, где, как утверждается, к нему обратились "многочисленные стороны". Об этом пишет американская газета The New York Times со ссылкой на меморандум команды Манафорта.
По информации журналистов, Манафорт, получив помилование в 2020 году, снова пытается вернуться в политический консалтинг. Он уже сформировал команду советников, в которую входят лица, связанные с первой предвыборной кампанией Трампа.
Среди них упоминаются Крис Ласивита, работавший советником Трампа, компания, основанная Джеймсом Блэром — политическим директором кампании Трампа, а также социолог Тони Фабрицио, ранее сотрудничавший с клиентами Манафорта из Украины, которые имели связи с Россией.
В этот раз Манафорт планирует консультировать ультраправые и оппозиционные политические движения в Европе и Латинской Америке. NYT узнала, что он уже обсуждал возможное сотрудничество с поддерживающим Марин Ле Пен французским миллиардером и ультраконсервативным мэром из Перу.
NYT также сообщает о появлении меморандума, в котором описан состав команды Манафорта и перечень ее услуг. Документ якобы распространился среди политических кругов Киева, вызвав беспокойство.
По словам источников журналистов, меморандум попал к "представителям влиятельного украинского политика, которого считают потенциальным соперником президента Владимира Зеленского, но они не проявили интереса к сотрудничеству с Манафортом".
Сам Манафорт утверждает, что получал запросы со стороны разных лиц в Украине, но заверил, что не делал никаких предложений и не заключал контракты с украинскими клиентами.
- Манафорт в 2019-м получил более семи лет тюрьмы за финансовые махинации во время работы в Украине и предоставление ложных показаний, но весной 2020-го был отпущен под домашний арест из-за пандемии коронавируса.
- Находясь в Украине, Манафорт предоставлял консультации Партии регионов и Януковичу, помогая улучшать их имидж, иногда получая за это довольно необычные подарки. Кроме того, он сотрудничал с украинскими олигархами, среди которых Ринат Ахметов, Сергей Левочкин и другие влиятельные лица.