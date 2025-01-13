NYT: Учасник "Рашагейту" Манафорт заявив, що до нього зверталися "сторони з України"

Пол Манафорт стверджує, що отримував запити з боку різних осіб в Україні, але запевнив, що не робив жодних пропозицій і не укладав контрактів

Пол Манафорт (Фото: ЕРА / MICHAEL REYNOLDS)

Колишній глава передвиборчого штабу Дональда Трампа у 2016 році Пол Манафорт, відомий як учасник скандалу "Рашагейт", шукає роботу за кордоном, зокрема в Україні, де, як стверджується, до нього звернулися "численні сторони". Про це пише американська газета The New York Times з посиланням на меморандум команди Манафорта.

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За інформацією журналістів, Манафорт, отримавши помилування у 2020 році, знову намагається повернутися до політичного консалтингу. Зазначається, що він вже сформував команду радників, до якої входять особи, пов’язані з першою передвиборчою кампанією Трампа.

Серед них згадуються Кріс Ласівіта, який працював радником Трампа, компанія, заснована Джеймсом Блером — політичним директором кампанії Трампа, а також соціолог Тоні Фабріціо, який раніше співпрацював із клієнтами Манафорта з України, що мали зв’язки з Росією.

Цього разу Манафорт планує консультувати ультраправі та опозиційні політичні рухи в Європі та Латинській Америці. NYT дізналася, що він уже обговорював можливу співпрацю з французьким мільярдером, який підтримує Марін Ле Пен, та ультраконсервативним мером з Перу.

NYT також повідомляє про появу меморандуму, в якому описано склад команди Манафорта та перелік її послуг. Документ нібито поширився серед політичних кіл Києва, викликавши занепокоєння.

За словами джерел журналістів, меморандум потрапив до "представників впливового українського політика, якого вважають потенційним суперником президента Володимира Зеленського, але вони не виявили інтересу до співпраці з Манафортом".

Сам Манафорт стверджує, що отримував запити з боку різних осіб в Україні, але запевнив, що не робив жодних пропозицій і не укладав контрактів з українськими клієнтами.