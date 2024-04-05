NYT: Украине нужны снаряды для удержания фронта до начала наступления России летом

Аналитики и украинские чиновники говорят, что Россия сейчас выстреливает по меньшей мере в пять раз больше артиллерийских снарядов, чем Украина

Артснаряды (Фото: ЕРА)

Силы обороны нуждаются в артиллерийских боеприпасах для удержания линии фронта до завершения строительства оборонительных укреплений и ожидаемого наступления российских оккупантов летом. Об этом говорится в репортаже The New York Times из Курахово в Донецкой области.

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Россия имела артиллерийское преимущество на протяжении всей войны, но в прошлом году это преимущество на время уменьшилось, передает американский корреспондент.

"Оценки отличаются, но аналитики и украинские чиновники говорят, что Россия сейчас выстреливает, по меньшей мере, в пять раз больше артиллерийских снарядов, чем Украина", – отмечает он.

Военный аналитик Шведского агентства оборонных исследований Йохан Норберг заявил, что "нельзя ожидать, что люди [украинцы] будут воевать без боеприпасов".

17 февраля во время Мюнхенской конференции безопасности президент Чехии Петр Павел сообщил о 800 000 снарядах, которые могут быть отправлены в Украину в течение нескольких недель, если будет финансирование.

13 марта глава МИД Кулеба сообщал, что, кроме чешской инициативы по закупке боеприпасов для Сил обороны, существует еще несколько, и их реализация зависит только от вопроса финансирования.

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