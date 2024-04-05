NYT: Україні потрібні снаряди для утримання фронту до початку наступу Росії влітку

Аналітики та українські посадовці кажуть, що Росія зараз вистрілює щонайменше вп'ятеро більше артилерійських снарядів, ніж Україна

Артснаряди (Фото: ЕРА)

Сили оборони потребують артилерійських боєприпасів для утримання лінії фронту до завершення будівництва оборонних укріплень і очікуваного наступу російських окупантів влітку. Про це йдеться у репортажі The New York Times із Курахового у Донецькій області.

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Росія мала артилерійську перевагу протягом усієї війни, але минулого року ця перевага на деякий час зменшилася, передає американський кореспондент.

"Оцінки різняться, але аналітики та українські посадовці кажуть, що Росія зараз вистрілює щонайменше вп'ятеро більше артилерійських снарядів, ніж Україна", – зазначає він.

Військовий аналітик Шведського агентства оборонних досліджень Йохан Норберг заявив, що "не можна очікувати, що люди [українці] воюватимуть без боєприпасів".

17 лютого під час Мюнхенської конференції безпеки президент Чехії Петр Павел повідомив про 800 000 снарядів, які можуть бути відправлені в Україну протягом кількох тижнів, якщо буде фінансування.

13 березня глава МЗС Кулеба повідомляв, що, окрім чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів для Сил оборони, наразі існує ще декілька, і їх реалізація залежить лише від питання фінансування.

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