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Геополитика | "О многом нельзя по телефону". Зеленский хочет встречу с Байденом до саммита с Путиным

07.06.2021, 08:27
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Для американского лидера Джо Байдена "было бы большой ошибкой" не переговорить с президентом Владимиром Зеленским до личной встречи с главой РФ Владимиром Путиным. Так считает сам хозяин Банковой, о чем сообщил в интервью изданию Axios.

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Саммит Байден-Путин состоится 16 июня в Женеве. Зеленский сказал, что готов до этого встретиться с американским коллегой "в любой момент и в любой точке планеты".

Президент уточнил, что с ним "пока" никто не связывался из Вашингтона, и добавил: "Я уверен, что какой-то контакт между нами в той или иной форме вполне возможен".

"Я считаю, что это их дело. Однако я действительно думаю, что (не связаться) было бы большой ошибкой. Я думаю, у нас есть более глубокое понимание предмета", – пояснил он.

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По словам Зеленского, Украина как постоянный сосед России, на которого Россия напала, "понимает" сложившуюся ситуацию лучше других.

"Считаю такие консультации (с Байденом, — ред.) важными. Считаю, что они должны происходить при личной встрече, потому что многие вещи просто нельзя обсуждать по телефону", – подчеркнул он.

Если же Байден не выйдет на связь и поедет на саммит с Путиным без общения с Зеленским, тот считает, что это будет как бы демонстрацией, что "есть "империи", великие державы мира, и есть все остальные".

Между тем, комментируя опасения из Киева, представитель Белого дома в свою очередь заявил Axios, что когда Байден встретится с Путиным в Женеве, он "будет отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины, как делал это во время обоих звонков Путину".

  • Axios ранее написали со ссылкой на источник в администрации президента США, что из-за скандала со сменой руководства Нафтогаза Белый дом отказался приглашать Зеленского в Вашингтон.
  • Тот сказал, что "мы были очень неприятно удивлены решением Байдена не мешать Северному потоку-2".
Евгений Пилипенко
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