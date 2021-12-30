UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ОАСК открыл производство по иску Януковича к Раде: он хочет обжаловать свое отстранение

Цей матеріал також доступний українською
30.12.2021, 17:18
ОАСК открыл производство по иску Януковича к Раде: он хочет обжаловать свое отстранение - Фото
Виктор Янукович (фото - ЕРА)

Скандальный Окружной административный суд Киева открыл производство по иску бывшего президента-беглеца Виктора Януковича, который хочет обжаловать свое отстранение с должности в 2014 году. Информация размещена на сайте ОАСК.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Рассмотрение иска Януковича назначено на 16 февраля 2022 года, время – 10:15.

Истцом в этом деле указан сам Янукович, а ответчиком – Верховная Рада. Янукович хочет, чтобы суд признал, что у парламента якобы не было компетенции устанавливать факт его самоустранения.

ОАСК открыл производство по иску Януковича к Раде: он хочет обжаловать свое отстранение

Постоянный представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря также сообщила, что в определении суда адресом для переписки с истцом указан российский город Ростов-на-Дону.

Ранее она также заявляла, что по Кодексу админсудопроизводства, дела об обжаловании актов Рады подследственны в первой инстанции Верховному суду, а не ОАСК. По ее мнению, могло быть искусственное изменение подследственности.

ОАСК открыл производство по иску Януковича к Раде: он хочет обжаловать свое отстранение

Читайте также: Побег Януковича. Начальнику охраны экс-президента объявили о подозрении в дезертирстве

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ОАСК суд виктор янукович иск
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 