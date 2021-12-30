ОАСК открыл производство по иску Януковича к Раде: он хочет обжаловать свое отстранение

Скандальный Окружной административный суд Киева открыл производство по иску бывшего президента-беглеца Виктора Януковича, который хочет обжаловать свое отстранение с должности в 2014 году. Информация размещена на сайте ОАСК.

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Рассмотрение иска Януковича назначено на 16 февраля 2022 года, время – 10:15.

Истцом в этом деле указан сам Янукович, а ответчиком – Верховная Рада. Янукович хочет, чтобы суд признал, что у парламента якобы не было компетенции устанавливать факт его самоустранения.

Постоянный представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря также сообщила, что в определении суда адресом для переписки с истцом указан российский город Ростов-на-Дону.

Ранее она также заявляла, что по Кодексу админсудопроизводства, дела об обжаловании актов Рады подследственны в первой инстанции Верховному суду, а не ОАСК. По ее мнению, могло быть искусственное изменение подследственности.

Во второй половине февраля 2014 года, после победы Майдана, Янукович бежал из Украины в Россию. Рада приняла постановление о его самоустранении с должности и назначила на май выборы президента, на которых победил Петр Порошенко.

В Украине Янукович приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену. Суд установил, что 1 марта 2014 года с территории РФ он призвал российского президента Владимира Путина использовать армию России на территории Украины.

17 ноября 2021-го Госбюро расследований завершило расследование преступлений на Майдане в феврале 2014-го. По данным ГБР, в состав преступной группы, организовавшей убийства демонстрантов, входил Янукович и ряд чиновников того времени.

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Оксана Житнюк

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