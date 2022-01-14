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ОАСК открыл производство по новому иску Януковича к Раде: не было импичмента

Цей матеріал також доступний українською
14.01.2022, 12:45
ОАСК открыл производство по новому иску Януковича к Раде: не было импичмента - Фото
Виктор Янукович (Фото – EPA)

Окружной админсуд Киева открыл производство по новому иску экс-президента Виктора Януковича: беглец заявляет, что у Рады не было полномочий лишать его такого звания. Об этом в Telegram сообщила представитель парламента в Конституционном суде Ольга Совгиря.

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Янукович заявил, что "у Верховной Рады нет полномочий лишать звания президента любым способом, кроме как путем импичмента".

Постпред Рады в КСУ сообщила, что ОАСК рассмотрит дело упрощенно – без вызова сторон и проведения судебного заседания.

Совгиря подчеркнула, что решение суда по этому иску Януковича может быть принято "практически в любой момент".

ОАСК открыл производство по новому иску Януковича к Раде: не было импичмента

Ранее ОАСК открыл производство по иску Януковича, который хочет обжаловать свое отстранение с должности в 2014 году.

  • Во второй половине февраля 2014 года, после победы Майдана, Янукович бежал из Украины в Россию. Рада приняла постановление о его самоустранении с должности и назначила на май выборы президента, на которых победил Порошенко.
  • В Украине Янукович приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену. Суд установил, что 1 марта 2014 года с территории РФ он призвал российского президента Путина использовать армию России на территории Украины.
  • 17 ноября 2021-го Госбюро расследований завершило расследование преступлений на Майдане в феврале 2014-го. По данным ГБР, в состав преступной группы, организовавшей убийства демонстрантов, входил Янукович и ряд чиновников того времени.
Александр Матвиенко
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ОАСК суд виктор янукович
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