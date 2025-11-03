"Оба жестокие и умные". Трамп высказался о Си, Путине и красной дорожке на Аляске

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп прокомментировал расстилание красной дорожки для российского диктатора Владимира Путина во время встречи на Аляске и назвал его и китайского лидера Си Цзиньпина "людьми, с которыми нельзя играть". Об этом он сказал в программе 60 minutes канала CBS News.

На вопрос, с кем труднее иметь дело – с Путиным или Си, – Трамп ответил: "Оба жесткие. Оба умные. Оба... Послушайте, они оба очень сильные лидеры. С этими людьми нельзя играть. Это люди, к которым нужно относиться очень серьезно. Они не... они не заходят и не говорят: "О, разве не прекрасный день? Посмотрите, как красиво. Солнце светит, так приятно". Это серьезные люди. Это люди, которые являются жесткими, умными лидерами".

Комментируя расстилание красной дорожки перед Путиным, он сказал, что расстилает ее "для всех".