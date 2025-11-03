"Обидва жорстокі і розумні". Трамп висловився про Сі, Путіна і червону доріжку на Алясці

Дональд Трамп і Володимир Путін (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп прокоментував розстелення червоної доріжки для російського диктатора Володимира Путіна під час зустрічі на Алясці та назвав його й китайського лідера Сі Цзіньпіна "людьми, з якими не можна гратися". Про це він сказав у програмі 60 minutes каналу CBS News.

На запитання, з ким важче мати справу – з Путіним чи Сі, – Трамп відповів: "Обидва жорсткі. Обидва розумні. Обидва… Послухайте, вони обидва дуже сильні лідери. З цими людьми не можна гратися. Це люди, до яких потрібно ставитися дуже серйозно. Вони не… вони не заходять і не кажуть: "О, хіба не чудовий день? Подивіться, як гарно. Сонце світить, так приємно". Це серйозні люди. Це люди, які є жорсткими, розумними лідерами".

Коментуючи розстелення червоної доріжки перед Путіним, він сказав, що розстеляє її "для всіх".