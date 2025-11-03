"Обидва жорстокі і розумні". Трамп висловився про Сі, Путіна і червону доріжку на Алясці
Президент США Дональд Трамп прокоментував розстелення червоної доріжки для російського диктатора Володимира Путіна під час зустрічі на Алясці та назвав його й китайського лідера Сі Цзіньпіна "людьми, з якими не можна гратися". Про це він сказав у програмі 60 minutes каналу CBS News.
На запитання, з ким важче мати справу – з Путіним чи Сі, – Трамп відповів: "Обидва жорсткі. Обидва розумні. Обидва… Послухайте, вони обидва дуже сильні лідери. З цими людьми не можна гратися. Це люди, до яких потрібно ставитися дуже серйозно. Вони не… вони не заходять і не кажуть: "О, хіба не чудовий день? Подивіться, як гарно. Сонце світить, так приємно". Це серйозні люди. Це люди, які є жорсткими, розумними лідерами".
Коментуючи розстелення червоної доріжки перед Путіним, він сказав, що розстеляє її "для всіх".
- Трамп і Путін зустрілися на Алясці 15 серпня. Ця зустріч стала "деізоляцією" російського диктатора.
- Тоді Трамп оцінив майже тригодинну зустріч з Путіним на "10 з 10" і передумав запроваджувати санкції проти Росії. Хоча жодних угод досягти не вдалося.
- Однак 22 жовтня США запровадили санкції проти великих російських нафтових компаній "Роснєфть" і "Лукойл" і закликали Москву негайно погодитися на припинення вогню.
