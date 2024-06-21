Объем оружия, которое Сеул передаст Киеву, будет зависеть от действий России – Yonhup

Среди потенциальных вооружений, которые Южная Корея может передать Украине, — 155-мм артиллерийские снаряды, а также системы ПВО

Южная Корея (Фото: KOCIS)

Объем поставок оружия Украине Южная Корея определит на основе того, как будут развиваться отношения Северной Кореи с Россией. Об этом сообщает Yonhup со ссылкой на советника южнокорейского президента по национальной безопасности Чан Хо Чжина.

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"Существуют разные варианты предоставления оружия, и наша позиция по поводу последних событий между Россией и Северной Кореей зависит от того, как РФ подойдет к ситуации в будущем", – сказал он.

20 июня журналисты Associated Press писали, что из-за соглашения, достигнутого Россией и Северной Кореей, в котором обещана взаимная помощь в случае войны, Сеул пересмотрит свою политику ограничения поддержки Украины только нелетальной помощью.

Источники в правительстве сообщили Yonhup, что среди потенциальных вооружений, которые Южная Корея может передать Украине, — 155-мм артиллерийские снаряды, а также системы противовоздушной обороны.

В мае 2023 года в WSJ сообщили, что Южная Корея может тайно поставлять "сотни тысяч" боеприпасов Украине по договоренности с США. Уже в августе Financial Times заявила, что США заключили соглашения с Южной Кореей и Болгарией на поставку Украине артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

19 июня 2024 года Путин и Ким подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. Глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко заявил LIGA.net, что для Украины это, по сути, ничего не меняет.

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