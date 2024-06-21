Обсяг зброї, яку Сеул передасть Києву, залежатиме від дій Росії – Yonhup

Серед потенційних озброєнь, які Південна Корея може передати Україні, — 155-мм артилерійські снаряди, а також системи ППО

Південна Корея (Фото: KOCIS)

Обсяг постачань зброї Україні Південна Корея визначить на основі того, як розвиватимуться відносини Північної Кореї з Росією. Про це повідомляє Yonhup з посиланням на радника південнокорейського президента з питань національної безпеки Чан Хо Чжина.

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"Існують різні варіанти надання зброї, і наша позиція щодо останніх подій між Росією та Північною Кореєю залежить від того, як РФ підійде до ситуації в майбутньому", – сказав він.

20 червня журналісти Associated Press писали, що через угоду, досягнуту Росією та Північною Кореєю, у якій обіцяна взаємна допомога у разі війни, Сеул перегляне свою політику обмеження підтримки України лише нелетальною допомогою.

Джерела в уряді повідомили Yonhup, що серед потенційних озброєнь, які Південна Корея може передати Україні, — 155-мм артилерійські снаряди, а також системи протиповітряної оборони.

У травні 2023 року в WSJ повідомили, що Південна Корея може таємно постачати "сотні тисяч" боєприпасів Україні за домовленістю зі США. Уже в серпні Financial Times заявила, що США уклали угоди з Південною Кореєю та Болгарією на постачання Україні артилерійських снарядів калібру 155 мм.

19 червня 2024 року Путін та Кім підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство між двома країнами. Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко заявив LIGA.net, що для України це, по суті, нічого не змінює.

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