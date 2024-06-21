Обсяг зброї, яку Сеул передасть Києву, залежатиме від дій Росії – Yonhup
Обсяг постачань зброї Україні Південна Корея визначить на основі того, як розвиватимуться відносини Північної Кореї з Росією. Про це повідомляє Yonhup з посиланням на радника південнокорейського президента з питань національної безпеки Чан Хо Чжина.
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"Існують різні варіанти надання зброї, і наша позиція щодо останніх подій між Росією та Північною Кореєю залежить від того, як РФ підійде до ситуації в майбутньому", – сказав він.
20 червня журналісти Associated Press писали, що через угоду, досягнуту Росією та Північною Кореєю, у якій обіцяна взаємна допомога у разі війни, Сеул перегляне свою політику обмеження підтримки України лише нелетальною допомогою.
Джерела в уряді повідомили Yonhup, що серед потенційних озброєнь, які Південна Корея може передати Україні, — 155-мм артилерійські снаряди, а також системи протиповітряної оборони.
- У травні 2023 року в WSJ повідомили, що Південна Корея може таємно постачати "сотні тисяч" боєприпасів Україні за домовленістю зі США. Уже в серпні Financial Times заявила, що США уклали угоди з Південною Кореєю та Болгарією на постачання Україні артилерійських снарядів калібру 155 мм.
- 19 червня 2024 року Путін та Кім підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство між двома країнами. Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко заявив LIGA.net, що для України це, по суті, нічого не змінює.
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