Оборонный завод "Маяк" показал новые осколочные боеприпасы для беспилотников – фото
02.04.2023, 14:54
Фото: Facebook завода Маяк
Украинский оборонный завод "Маяк" начал производить новые осколочные боеприпасы для Вооруженных Сил Украины. Характеристики и фото боеприпасов опубликованы в Facebook завода.
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Эти боеприпасы осколочного действия можно применять из беспилотных авиационных комплексов (БПАК).
"Авиационные боеприпасы к БПАК осколочного действия: ОБП-23.1, весом 1 кг, гарантированная зона поражения радиусом 11 метров. ОБП-23.05, весом 0,5 кг, гарантированная зона поражения радиусом 4,5 метра", – сообщили на заводе.
- В начале ноября министр обороны Алексей Резников рассказал, что на предприятиях Укроборонпрома наладили производство снарядов калибров 152 мм и 122 мм, а также мин 120 мм.
- В январе Укроборонпром сообщил о начале серийного производства 82-мм осколочных мин за границей.
- 9 февраля сообщалось, что Укроборонпром вместе с одной из стран НАТО развернул производство мин калибра 120 мм.
- 14 марта Укроборонпром за границей начал производить 125-мм снаряды для танков.
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