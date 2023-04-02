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Оборонный завод "Маяк" показал новые осколочные боеприпасы для беспилотников – фото

Цей матеріал також доступний українською
02.04.2023, 14:54
Оборонный завод
Фото: Facebook завода Маяк

Украинский оборонный завод "Маяк" начал производить новые осколочные боеприпасы для Вооруженных Сил Украины. Характеристики и фото боеприпасов опубликованы в Facebook завода.

Эти боеприпасы осколочного действия можно применять из беспилотных авиационных комплексов (БПАК).

"Авиационные боеприпасы к БПАК осколочного действия: ОБП-23.1, весом 1 кг, гарантированная зона поражения радиусом 11 метров. ОБП-23.05, весом 0,5 кг, гарантированная зона поражения радиусом 4,5 метра", – сообщили на заводе.

Оборонный завод "Маяк" показал новые осколочные боеприпасы для беспилотников – фото
Наталія Медведєва
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