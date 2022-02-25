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Обстрел гражданских объектов, сложная ситуация в Киеве и Сумах – заявление МВД

Цей матеріал також доступний українською
25.02.2022, 09:38
Обстрел гражданских объектов, сложная ситуация в Киеве и Сумах – заявление МВД - Фото
Фото: скриншот видео пресс-центра МВД

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко обратился с заявлением к украинцам.

За эти сутки из-за обстрелов российских оккупантов погибли двое детей и обстреляны 33 гражданских объекта.

"Ключевая проблема сегодняшнего дня в центре Украины – город Киев. Есть информация о том, что две большие колоны двигаются со стороны Черниговской области и со стороны Иванкова в Киев", – заявляет спикер.

Сложная ситуация на юге Украины. Российские войска атаковали пограничные пункты на Азовском море. Продолжаются бои в Сумской области, а именно в областном центре.

Советник добавляет, что россияне распространяют фейки по разным регионам Украины. Так в Днепре распространяют слухи об отключении света. Информацию опровергли.

Альона Низовець
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Россия Украина война мвд
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