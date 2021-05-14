Обстрел телеканала 112: Семенченко сообщили о подозрении в организации теракта

СБУ сообщает о раскрытии совершения террористического акта, а именно обстрела телеканала 112 Украина, который произошел в июле 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Там говорят, что досудебное расследование установлено, будто обстрел здания телеканала организовал бывший депутат Семен Семенченко.

Это происходило во время выборов Верховной Рады. По информации СБУ, теракт был использован представителями государства-агрессора РФ в гибридной войне против Украины.

Для совершения преступления Семенченко якобы привлек двух участников подчиненного ему вооруженного формирования, создание которого сейчас инкриминируют бывшему депутату.

В СБУ рассказали, что в июне 2019 года Семенченко вместе с сообщником провел разведку местности вблизи здания телеканала. Они якобы выбирали оптимальный способ совершения теракта — проверяли наличие путей отхода и камер видеонаблюдения.

По данным следствия, Семенченко также организовал передачу денег для приобретения транспорта и других средств, необходимых для совершения преступления.

По первоначальному замыслу организатора, сообщают в СБУ, исполнители теракта должны были приобрести автомобиль, заложить в него большой объем взрывчатки, припарковать у здания телеканала и в определенное время взорвать.

"Однако для сокрытия лиц-исполнителей и организатора было принято решение совершить террористический акт посредством обстрела здания телеканала из противотанкового гранатомета", – говорится в сообщении.

СБУ провела обыски по местам жительства фигурантов дела. Там говорят, что изъяли транспорт и "средства совершения противоправных действий, которые злоумышленники использовали в ходе совершения преступления".

Им сообщено о подозрении по статье о теракте. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Офис генпрокурора уточнил, что подозрение сообщили Семенченко как якобы организатору, а также двум "исполнителям".

13 июля 2019 года, ночью, неизвестный выстрелил в фасад здания телеканала 112 Украина предположительно из гранатомета. Недалеко от места происшествия полицейские нашли тубус от этого вида оружия.

СБУ открыла дело по статье о совершении теракта.

24 марта 2021 года СБУ заявила, что Семенченко и внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко были одними из организаторов ЧВК и создателями схемы поставок оружия. Им, а также другим лицам сообщили о подозрении в создании незаконного вооруженного формирования.

25 марта суд избрал Семенченко ему меру пресечения в виде ареста без альтернативы залога.

Вадим Ребрина

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