Обсудили подготовку к наступлению ВСУ и помощь для успеха. Блинкен поговорил с Кулебой
13.05.2023, 10:34
Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)
Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепа США.
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Американцы заявляют, что дипломаты обсудили текущую подготовку к наступлению Вооруженных Сил Украины, в том числе и помощь союзников для его успеха.
Блинкен в разговоре сказал Кулебе, что суверенитет Украины жизненно важен для мира и безопасности в Европе.
Также он подтвердил обязательство США привлечь Россию к ответственности и подчеркнул обещание президента Джо Байдена долгосрочно поддерживать Украину.
Ранее президент Зеленский заявил, что Украине необходимо больше времени для наступления, чтобы получить больше вооружений от союзников.
- Зеленский заявил, что уверен в успехе наступления Вооруженных Сил Украины.
- ВСУ сейчас готовят наступление на одном из направлений, но для широких операций нужно больше вооружений, заявил главком Залужный.
- 5 мая 2023 года в Белом доме заявили, что США "сделали все возможное" для подготовки наступления Украины и будут продолжать военную помощь.
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