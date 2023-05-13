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Обсудили подготовку к наступлению ВСУ и помощь для успеха. Блинкен поговорил с Кулебой

Цей матеріал також доступний українською
13.05.2023, 10:34
Обсудили подготовку к наступлению ВСУ и помощь для успеха. Блинкен поговорил с Кулебой - Фото
Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепа США.

Американцы заявляют, что дипломаты обсудили текущую подготовку к наступлению Вооруженных Сил Украины, в том числе и помощь союзников для его успеха. 

Блинкен в разговоре сказал Кулебе, что суверенитет Украины жизненно важен для мира и безопасности в Европе.

Также он подтвердил обязательство США привлечь Россию к ответственности и подчеркнул обещание президента Джо Байдена долгосрочно поддерживать Украину. 

Ранее президент Зеленский заявил, что Украине необходимо больше времени для наступления, чтобы получить больше вооружений от союзников.

Читайте также: Резников о наступлении: В глобальном плане ВСУ готовы, мы получили много боевой техники

Дмитрий Гриниченко
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