Обсудили подготовку к наступлению ВСУ и помощь для успеха. Блинкен поговорил с Кулебой

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепа США.

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Американцы заявляют, что дипломаты обсудили текущую подготовку к наступлению Вооруженных Сил Украины, в том числе и помощь союзников для его успеха.

Блинкен в разговоре сказал Кулебе, что суверенитет Украины жизненно важен для мира и безопасности в Европе.

Также он подтвердил обязательство США привлечь Россию к ответственности и подчеркнул обещание президента Джо Байдена долгосрочно поддерживать Украину.

Ранее президент Зеленский заявил, что Украине необходимо больше времени для наступления, чтобы получить больше вооружений от союзников.

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