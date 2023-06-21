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Обсудили противодействие "шахедам": Резников впервые поговорил с министром обороны Израиля

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2023, 19:18
Обсудили противодействие
Алексей Резников и Йоав Галлант (Фото - Twitter Oleksii Reznikov)

Министр обороны Алексей Резников провел телефонный разговор с главой минобороны Израиля Йоавом Галлантом и обсудил с ним, помимо прочего, сотрудничество в вопросах противодействия иранским дронам.

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Резников назвал разговор "очень продуктивным" и сообщил, что министры обсудили "текущую ситуацию на земле и перспективы проекта по защите украинцев от воздушных угроз".

"Иранские беспилотники представляют угрозу безопасности для обеих наших стран. Рассчитываем на помощь Израиля в противодействии ей", – написал глава Минобороны.

Информация о том, что Галлант может впервые за время пребывания во главе министерства позвонить Резникову, появилась в медиа 18 июня. Разговор, как утверждалось, стал возможен благодаря просьбе главы Пентагона Ллойда Остина.

По данным официальных лиц Израиля, во время встречи с Остином Галлант заявил, что Израиль не предоставит Украине какое-либо летальное оружие и намерен ограничиваться гуманитарной помощью и средствами обороны.

  • 1 июня министр обороны Израиля Галлант прокомментировал уровень ядерной угрозы со стороны Ирана заявлением, что военные Израиля исполнят свой долг по защите страны, если ситуация их к этому вынудит.
  • 8 июня глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что по мнению его страны, Каховскую гидроэлектростанцию подорвала Россия. 
Сергей Бережной
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