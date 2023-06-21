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Обговорили протидію "шахедам": Резніков вперше поговорив з міністром оборони Ізраїлю

Этот материал также доступен на русском
21.06.2023, 19:18
Обговорили протидію
Олексій Резніков та Йоав Галлант (Фото - Twitter Oleksii Reznikov)

Міністр оборони Олексій Резніков провів телефонну розмову з головою міноборони Ізраїлю Йоавом Галлантом і обговорив із ним, крім іншого, співпрацю з питань протидії іранським дронам.

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Резніков назвав розмову "дуже продуктивною" і повідомив, що міністри обговорили "поточну ситуацію на землі та перспективи проєкту щодо захисту українців від повітряних загроз".

"Іранські безпілотники є загрозою безпеці для обох наших країн. Розраховуємо на допомогу Ізраїлю у протидії їй", – написав глава Міноборони.

Інформація про те, що Галлант може вперше за час перебування на чолі міністерства зателефонувати Резнікову, з'явилася в медіа 18 червня. Розмова, як стверджувалося, стала можливою завдяки проханню глави Пентагону Ллойда Остіна.

За даними офіційних осіб Ізраїлю, під час зустрічі з Остіном Галлант заявив, що Ізраїль не надасть Україні якоїсь летальної зброї і має намір обмежуватися гуманітарною допомогою та засобами оборони.

  • 1 червня міністр оборони Ізраїлю Галлант прокоментував рівень ядерної загрози з боку Ірану заявою, що військові Ізраїлю виконають свій обов'язок захисту країни, якщо ситуація їх до цього змусить.
  • 8 червня глава МЗС Ізраїлю Елі Коен заявив, що на думку його країни, Каховську гідроелектростанцію підірвала Росія.
Сергій Бережний
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ІзраїльОлексій Резніковтелефонна розмоваShahedіранські дрони-камікадзеЙоав Галлант
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