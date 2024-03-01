Обучение на F-16. ВСУ: Летчики уже отрабатывают удары по воздушным и наземным целям

Украина в свою очередь адаптирует под F-16 инфраструктуру, чтобы они могли применяться с украинских аэропортов

Истребитель F-16 ВВС Дании (Фото: US Army)

Украинские лётчики в рамках обучения на истребителях F-16 уже отрабатывают удары по наземным и воздушным целям. Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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"Это очень нужно, потому что не только летать нужно на самолетах и контролировать воздушное пространство. На них нужно повоевать. И именно эти вещи сейчас отрабатывают наши пилоты", – рассказал он.

Кроме того, наземный персонал пока узнает, как обслуживать самолеты, как их программировать, как наносить удары высокоточным оружием.

Украина в свою очередь адаптирует под F-16 инфраструктуру, чтобы они могли применяться из украинских аэропортов.

Ранее Минобороны Дании заявило, что Украина может ожидать первые F-16 летом 2024 года.

26 декабря первая группа из шести украинских летчиков закончила курсы английского языка в Великобритании и научилась управлять истребителями F-16, сейчас они учатся управлять боевыми самолетами в Дании.

5 января 2024 года сообщалось, что Бельгия планирует отправить два истребителя F-16 в Данию и около 50 человек в период с марта по сентябрь 2024 года для обучения украинских летчиков.

15 февраля спикер Минобороны Павлюк сообщил, что на 19-м заседании в формате "Рамштайн" не обсуждался вопрос истребителей F-16 для Украины, поскольку все решения уже приняты.

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