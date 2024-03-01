Навчання на F-16. ЗСУ: Льотчики вже відпрацьовують удари по повітряних та наземних цілях

Україна своєю чергою адаптує під F-16 інфраструктуру, щоб вони могли застосовуватися з українських летовищ

Винищувач F-16 ВПС Данії (Фото: U.S. Army)

Українські льотчики у рамках навчання на винищувачах F-16 вже відпрацьовують удари по наземних та повітряних цілях. Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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"Це дуже потрібно, бо не лише літати треба на літаках і контролювати повітряний простір. На них треба повоювати. І саме ці речі зараз відпрацьовують наші пілоти", – розповів він.

Крім того, наземний персонал наразі дізнається, як обслуговувати літаки, як їх програмувати, як завдавати ударів високоточною зброєю.

Україна своєю чергою адаптує під F-16 інфраструктуру, щоб вони могли застосовуватися з українських летовищ.

Раніше Міноборони Данії заявило, що Україна може очікувати на перші F-16 влітку 2024 року.

26 грудня перша група з шести українських льотчиків закінчила курси англійської мови у Великій Британії та навчилася керувати винищувачами F-16, зараз вони навчаються керувати бойовими літаками у Данії.

5 січня 2024 року повідомлялося, що Бельгія планує відправити два винищувачі F-16 до Данії та близько 50 осіб у період із березня до вересня 2024 року для навчання українських льотчиків.

15 лютого речник Міноборони Павлюк повідомив, що на 19-му засіданні у форматі "Рамштайн" не обговорювалося питання винищувачів F-16 для України, оскільки всі рішення вже ухвалені.

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