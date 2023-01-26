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Обучение ВСУ на танках Abrams может начаться через недели, а не месяцы – Белый дом

Цей матеріал також доступний українською
26.01.2023, 00:01
Обучение ВСУ на танках Abrams может начаться через недели, а не месяцы – Белый дом - Фото
Джон Кирби (фото - ЕРА)

Обучение украинских военнослужащих на американских танках Abrams может начаться "через недели, а не месяцы". Об этом сообщил координатор стратегической коммуникации Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби в комментарии CNN.

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Он подчеркнул, что сегодняшнее решение по танкам для Украины готовилось несколько недель.

"Сегодня в объявлениях было много дипломатии. Решение, которое вы видели сегодня, как со стороны Германии, так и со стороны Соединенных Штатов, принималось в течение нескольких недель в ходе многих, многих обсуждений с немцами и с нашими союзниками", – сказал Кирби.

Он отметил, что Пентагону скорее всего потребуются "недели, а не месяцы", чтобы завершить подготовку плана обучения на танках Abrams и запустить его. При это Кирби подчеркнул, что на закупку танков и завершение самой подготовки потребуются месяцы.

"Сколько времени это займет? Я действительно не могу сказать. Они все еще работают над этим. Мы не думаем, что это займет слишком много времени. Знаете, недели, а не месяцы, прежде чем они смогут действительно уточнить детали этого и начать внедрять режим тренировок", – сказал Кирби.

Отвечая на вопрос о возможности поставок истребителей в Украину, Кирби сказал, что у него нет никаких объявлений по этому поводу.

  • Сегодня Байден объявил, что Украина получит 31 танк M1 Abrams. Вместе с танками Штаты поставят восемь ремонтно-эвакуационных машин M88, а также топливо и оборудование, которые необходимы для эксплуатации и обслуживания танков.
  • Германия сможет передать Украине первые танки Leopard 2 через три месяца, а обучение начнется очень быстро, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

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Оксана Житнюк
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