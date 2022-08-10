Объявлен в международный розыск бывший регионал и нынешний коллаборационист Марков

Объявлен в международный розыск бывший нардеп от Партии регионов Игорь Марков, активно работающий на российских оккупантов. Об этом, не называя имени, сообщила Служба безопасности Украины.

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Правоохранители выложили "размытое" фото подозреваемого, по которому легко угадывается Марков. Фото в сообщении СБУ – это стоп-кадр из программы российских государственных пропагандистов.

Источник в правоохранительных органах также подтвердил LIGA.net личность злоумышленника.

В июне Маркова обвинили в коллаборационной деятельности. С той поры СБУ собрала дополнительную доказательную базу и сообщила ему о подозрении в новых преступлениях.

Там отметили, что в основу нового подозрения легли "его последние действия и призывы к войне". Он, будучи "приглашенным экспертом" на службе у телепропагандистов РФ, публично призывал к изменению границ Украины, отрицал агрессию РФ и транслировал тезисы об "освободителях".

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На 10 августа Марков подозревается по следующим статьям Уголовного кодекса:

→ посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1 ст. 110);

→ нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам (ч. 1 ст. 161);

→ коллаборационная деятельность (ч. 1, 6 ст. 111-1);

→ пропаганда войны (ст. 436);

→ оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников (ч. 1 ст. 436-2).

"Завершено проведение ряда экспертиз. Проанализирован большой массив доказательств. <...> В связи с объявлением в международный розыск теперь этот человек невъездной в цивилизованные страны", – подчеркнули в Службе.

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Евгений Пилипенко

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