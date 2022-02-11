"Очень важный визит". Кулеба рассказал об ожиданиях от встреч Шольца с Зеленским и Путиным

У министра иностранных дел Дмитрия Кулебы нет завышенных ожиданий от грядущих визитов канцлера Германии Олафа Шольца к президенту Владимиру Зеленскому и лидеру России Владимиру Путину. Однако прилет канцлера в Киев будет очень важным, заявил глава МИД на брифинге в Харькове.

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Кулеба считает позитивным то, что Шольц посетит сначала Киев перед визитом в Москву.

"У нас нет каких-то слишком завышенных ожиданий. Но это будет первый продолжительный предметный разговор между канцлером Германии и президентом Украины", – сказал он.

По его словам, Зеленский с Шольцем должны синхронизировать позиции, с которыми канцлер поедет в Москву.

"Очень важный визит, и надеемся, что он превысит наши ожидания", – подытожил Кулеба.

Шольц должен посетить Киев 14 февраля, а Москву – 15-го.

На этой неделе президент Франции Эмманюэль Макрон встретился в Москве с Путиным, а затем прилетел в Киев на встречу с Зеленским.

Макрон призвал строить новые механизмы безопасности в Европе и заявил, что выполнение минских соглашений – главный путь к миру.

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Марк Сировой

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