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"Очень важный визит". Кулеба рассказал об ожиданиях от встреч Шольца с Зеленским и Путиным

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11.02.2022, 14:44
Дмитрий Кулеба (Фото - ЕРА)

У министра иностранных дел Дмитрия Кулебы нет завышенных ожиданий от грядущих визитов канцлера Германии Олафа Шольца к президенту Владимиру Зеленскому и лидеру России Владимиру Путину. Однако прилет канцлера в Киев будет очень важным, заявил глава МИД на брифинге в Харькове.

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Кулеба считает позитивным то, что Шольц посетит сначала Киев перед визитом в Москву.

"У нас нет каких-то слишком завышенных ожиданий. Но это будет первый продолжительный предметный разговор между канцлером Германии и президентом Украины", – сказал он.

По его словам, Зеленский с Шольцем должны синхронизировать позиции, с которыми канцлер поедет в Москву.

"Очень важный визит, и надеемся, что он превысит наши ожидания", – подытожил Кулеба.

  • Шольц должен посетить Киев 14 февраля, а Москву – 15-го.

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Марк Сировой
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