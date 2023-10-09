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Одессит притворялся спасателем, чтоб корректировать удары РФ по городу. Светит пожизненное

Цей матеріал також доступний українською
09.10.2023, 10:28
Одессит притворялся спасателем, чтоб корректировать удары РФ по городу. Светит пожизненное - Фото
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины заявила о задержании жителя Одессы, который якобы притворялся местным спасателем-волонтером, чтобы прибывать на места ударов России по городу, фиксировать последствия вражеских атак и корректировать новые. Ему грозит пожизненное заключение.

По данным следствия, для того чтобы "замаскировать" свои истинные намерения, мужчина вступил в ряды местного отряда спасателей-волонтеров.

СБУ утверждает, что под видом спасателя он приезжал на места прилетов якобы для разбора завалов, а на самом деле фиксировал последствия вражеских атак и отчитывался об этом российской военной разведке.

По данным контрразведки, эти данные оккупанты использовали для планирования новых атак на Одессу.

Фото: СБУ

Он пытался выявить боевые позиции реактивных артиллерийских систем HIMARS и систем противовоздушной обороны ВСУ в прифронтовых районах области, сообщает СБУ.

СБУ установила, что задержанным оказался 29-летний одессит, ранее якобы входивший в состав местной ячейки нелегитимного "ленинского коммунистического союза молодежи", был "связным" агента-спецназовца ФСБ, которого СБУ вывела из Приднестровья и задержала в Одесской области, а в мае 2014 года участвовал в провокациях массовых беспорядков в Одессе.

Мужчину арестовали, ему светит пожизненное заключение.

  • В ночь на 25 сентября Россия запустила по Украине 12 крылатых ракет типа "Калибр", две сверхзвуковые противокорабельные ракеты П-800 "Оникс" и 19 российско-иранских дронов-камикадзе Shahed.
  • Тогда украинская противовоздушная оборона сбила почти все цели. Захватчики попали в Одессе в припортовую инфраструктуру, поврежден морской вокзал, был пожар в привокзальной гостинице, которая не работает несколько лет.
  • Спикер Воздушных сил пояснил, что для противодействия ракетам "Оникс" необходимо уничтожать их пусковые установки в Крыму.

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Милана Головань
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