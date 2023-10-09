Одесит удавав рятувальника, щоб корегувати удари РФ по місту. Йому світить довічне

Служба безпеки України заявила про затримання жителя Одеси, який нібито вдавав із себе місцевого рятувальника-волонтера, щоб прибувати на місця ударів Росії по місту, фіксувати наслідки ворожих атак та корегувати нові. Йому загрожує довічне ув'язнення.

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За даними слідства, для того, аби "замаскувати" свої справжні наміри, чоловік вступив до лав місцевого загону рятувальників-волонтерів.

СБУ стверджує, що під виглядом рятувальника він приїжджав на місця "прильотів" нібито для розбору завалів, а насправді фіксував наслідки ворожих атак та "звітував" про це російській воєнній розвідці.

За даними контррозвідки, ці дані окупанти використовували для планування нових атак на Одесу.

Також він намагався виявити бойові позиції реактивних артилерійських систем HIMARS та систем протиповітряної оборони ЗСУ у прифронтових районах області, повідомляє СБУ.

СБУ встановила, що затриманим виявився 29-річний одесит, який раніше нібито входив до складу місцевого осередку нелегітимного "ленінського комуністичного союзу молоді", був "зв’язковим" агента-спецпризначенця ФСБ, якого СБУ вивела з Придністровʼя і затримала на Одещині, а у травні 2014 року брав участь у провокаціях масових заворушень в Одесі.

Чоловіка заарештували, йому світить довічне.

В ніч проти 25 вересня Росія запустила по Україні 12 крилатих ракет типу "Калібр", дві надзвукові протикорабельні ракети П-800 "Онікс" та 19 російсько-іранських дронів-камікадзе Shahed.

Тоді українська протиповітряна оборона збила майже всі цілі. Загарбники поцілили в Одесі у припортову інфраструктуру, пошкоджено морський вокзал, була пожежа в привокзальному готелі, який не працює кілька років.

Речник Повітряних сил пояснив, що для протидії ракетам "Онікс" необхідно знищувати їхні пускові установки у Криму.

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