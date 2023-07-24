Одесская область. Россияне устроили налет дронами Shahed, есть разрушения и пострадавшие

Российские оккупанты устроили налет дронами-камикадзе Shahed-136 на Одесскую область в ночь на 24 июля. Об этом сообщили в сводке оперативного командования "Юг".

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Военные заявляют, что атака ударных беспилотников была направлена на портовую инфраструктуру Дуная и продолжалась почти четыре часа.

Украинская противовоздушная оборона сбила три дрона.

Есть прилет в ангар с зерном, повреждены резервуары для хранения других грузов, в одном из производственных помещений начался пожар, который ликвидировали.

Предварительно, известно о четырех пострадавших работниках порта.

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