Одесская область. Россияне устроили налет дронами Shahed, есть разрушения и пострадавшие
24.07.2023, 07:40
Дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)
Российские оккупанты устроили налет дронами-камикадзе Shahed-136 на Одесскую область в ночь на 24 июля. Об этом сообщили в сводке оперативного командования "Юг".
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Военные заявляют, что атака ударных беспилотников была направлена на портовую инфраструктуру Дуная и продолжалась почти четыре часа.
Украинская противовоздушная оборона сбила три дрона.
Есть прилет в ангар с зерном, повреждены резервуары для хранения других грузов, в одном из производственных помещений начался пожар, который ликвидировали.
Предварительно, известно о четырех пострадавших работниках порта.
- В ночь на 23 июля страна-террорист Россия нанесла массированный ракетный удар по Одессе. В результате атаки есть жертвы среди местных жителей и разрушения.
- В частности, пострадал крупнейший православный храм в центре Одессы – Спасо-Преображенский собор. Собор был восстановлен в 2000-е годы, оригинальный храм разрушили большевики в 1936 году.
- Во время российской атаки Воздушным силам удалось сбить 9 из 19 ракет захватчиков. Ранее пресс-секретарь Воздушных сил объяснял, что для противодействия ракетам "Оникс" необходимо уничтожать их пусковые установки в Крыму, а Х-22 способны сбивать новейшие западные комплексы ПВО.
Читайте также: Одесса. Россияне уничтожили Спасо-Преображенский собор, прилет в Дом ученых – видео, фото
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии