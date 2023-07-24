Одеська область. Росіяни влаштували наліт дронами Shahed, є руйнування та постраждалі

Російські окупанти влаштували наліт дронами-камікадзе Shahed-136 на Одеську область у ніч проти 24 липня. Про це повідомили у зведенні оперативного командування "Південь".

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Військові заявляють, що атака ударних безпілотників була спрямована на портову інфраструктуру Дунаю і тривала майже чотири години.

Українська протиповітряна оборона збила три дрони.

Є приліт в ангар із зерном, пошкоджено резервуари для збереження інших вантажів, в одному з виробничих приміщень почалася пожежа, яку ліквідували.

Попередньо відомо про чотирьох постраждалих працівників порту.

У ніч проти 23 липня країна-терорист Росія завдала масованого ракетного удару по Одесі. В результаті атаки є жертви серед місцевих жителів та руйнування.

Зокрема, постраждав найбільший православний храм у центрі Одеси – Спасо-Преображенський собор. Собор було відновлено у 2000-ті роки, оригінальний храм зруйнували більшовики у 1936 році.

Під час російської атаки Повітряним силам вдалося збити 9 із 19 ракет загарбників. Раніше прессекретар Повітряних сил пояснював, що для протидії ракетам "Онікс" необхідно знищувати їхні пускові установки в Криму, а Х-22 здатні збивати новітні західні комплекси ППО.

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