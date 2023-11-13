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Один из кандидатов в президенты США снялся с предвыборной гонки

Цей матеріал також доступний українською
13.11.2023, 07:45
Один из кандидатов в президенты США снялся с предвыборной гонки - Фото
Тим Скотт (Фото: ЕРА, CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Тим Скотт снялся с предвыборной гонки. Об этом сообщает Associated Press.

"Я прекращаю свое участие в предвыборной гонке", – сказал он вечером 12 ноября в программе "Воскресный вечер в Америке" с Треем Гауди.

По его словам, избиратели ясно дали ему понять, что "его время еще не пришло". Скотт снялся с гонки примерно за два месяца до того, как в Айове начнется предварительное собрание, которое является первым этапом праймериз.

Сенатор от Южной Каролины решил прекратить борьбу за пост следующего президента США, поскольку его рейтинги в опросах не улучшались.

Несмотря на то, что Скотт начал кампанию с самым большим бюджетом, он не смог найти свою аудиторию и выделиться среди других кандидатов, пишут журналисты.

Он стал вторым основным кандидатом, который отказался баллотироваться. Бывший вице-президент Майк Пенс приостановил свою кампанию 28 октября.

  • На дебатах еще один из кандидатов от республиканцев Вивек Рамасвами назвал президента Владимира Зеленского "нацистом" и нарвался на волну критики. В его штабе заявили, что он "имел в виду другое".
  • Его конкурентка Никки Хейли заявила, что диктаторы Владимир Путин и Си Цзиньпин "пускают слюну" от идеи, что противник военной помощи союзникам и изоляционист станет президентом США.

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Милана Головань
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