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Один з кандидатів у президенти США знявся з передвиборчих перегонів

Этот материал также доступен на русском
13.11.2023, 07:45
Один з кандидатів у президенти США знявся з передвиборчих перегонів - Фото
Тім Скотт (Фото: ЕРА, CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

Кандидат на посаду президента США від Республіканської партії Тім Скотт знявся з передвиборчих перегонів. Про це повідомляє Associated Press.

"Я припиняю свою участь у передвиборчих перегонах", – сказав він ввечері 12 листопада у програмі "Недільний вечір в Америці" з Треєм Гауді. 

За його словами, виборці ясно дали йому зрозуміти, що "його час ще не настав". Скотт знявся з перегонів приблизно за два місяці до того, як в Айові розпочнуться попередні збори, які є першим етапом праймеріз.

Сенатор від Південної Кароліни вирішив припинити боротьбу за пост наступного президента США, оскільки його рейтинги в опитуваннях не покращувалися.

Попри те, що Скотт розпочав кампанію з найбільшим бюджетом, він не зміг знайти свою аудиторію та виділитися серед інших кандидатів, пишуть журналісти.

Він є другим основним кандидатом, який відмовився балотуватися. Колишній віцепрезидент Майк Пенс призупинив свою кампанію 28 жовтня.

  • На дебатах ще один з кандидатів від республіканців Вівек Рамасвамі назвав президента Володимира Зеленського "нацистом" і нарвався на хвилю критики. У його штабі заявили, що він "мав на увазі інше".
  • Його конкурентка Ніккі Хейлі заявила, що диктатори Володимир Путін і Сі Цзіньпін "пускають слину" від ідеї, що противник військової допомоги союзникам та ізоляціоніст стане президентом США.

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Мілана Головань
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