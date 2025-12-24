Одна из пяти ракет "Фламинго" попала в цель в России. Зеленский рассказал и о других

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Из пяти ракет "Фламинго" украинского производства, которыми Силы обороны недавно ударили по России, только одна попала в цель. Остальные сбила российская противовоздушная оборона, сообщил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает Укринформ.

По его словам, процент точности ракет "Фламинго" сейчас улучшился. Несмотря на поражение четырех ракет, одна долетела до цели и разрушила ее.

"Все это в процессе становится сильнее – каждый месяц", – сказал президент

По словам Зеленского, украинские ракеты "Нептун" ранее показывали хороший процент попаданий, а теперь он стал "очень хорошим".

Что касается ракет "Рута", которые Украина производит вместе с зарубежными партнерами, то также уже было удачное применение. Но этих ракет пока мало.

"Их пока что мало. И вопросы в основном технические. Касательно двигателей. Деньги, двигатели – вот что нужно", – отметил президент.