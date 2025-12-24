Одна з п'яти ракет "Фламінго" влучила у ціль у Росії. Зеленський розповів і про інші
З п'яти ракет "Фламінго" українського виробництва, якими Сили оборони нещодавно вдарили по Росії, тільки одна влучила в ціль. Інші збила російська протиповітряна оборона, повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає Укрінформ.
За його словами, відсоток влучності ракет "Фламінго" наразі покращився. Попри збиття чотирьох ракет, одна долетіла до цілі та зруйнувала її.
"Все це в процесі стає сильнішим – кожен місяць", – сказав президент.
За словами Зеленського, українські ракети "Нептун" раніше показували хороший відсоток влучань, а тепер він став "дуже хорошим".
Щодо ракет "Рута", які Україна виготовляє разом з іноземними партнерами, то також вже було вдале застосування. Але цих ракет наразі мало.
"Їх поки що мало. І питання здебільшого технічні. Щодо двигунів. Гроші, двигуни – ось що потрібно", – зазначив президент.
- 19 грудня з’явилися перші зображення нової української ракети "Барс". Її характеристики офіційно не розголошують.
- 22 грудня ЗСУ ракетою власного виробництва атакували стоянку човнів у Криму й інші об'єкти окупантів.
