Одна з п'яти ракет "Фламінго" влучила у ціль у Росії. Зеленський розповів і про інші

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

З п'яти ракет "Фламінго" українського виробництва, якими Сили оборони нещодавно вдарили по Росії, тільки одна влучила в ціль. Інші збила російська протиповітряна оборона, повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає Укрінформ.

За його словами, відсоток влучності ракет "Фламінго" наразі покращився. Попри збиття чотирьох ракет, одна долетіла до цілі та зруйнувала її.

"Все це в процесі стає сильнішим – кожен місяць", – сказав президент.

За словами Зеленського, українські ракети "Нептун" раніше показували хороший відсоток влучань, а тепер він став "дуже хорошим".

Щодо ракет "Рута", які Україна виготовляє разом з іноземними партнерами, то також вже було вдале застосування. Але цих ракет наразі мало.

"Їх поки що мало. І питання здебільшого технічні. Щодо двигунів. Гроші, двигуни – ось що потрібно", – зазначив президент.