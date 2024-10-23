Офис генпрокурора назвал области, где наибольший процент прокуроров с инвалидностью

В 18 прокуратурах доля прокуроров, имеющих группы инвалидности, менее 5% от общей численности

Офис генпрокурора (Фото: Depositphotos)

Наибольший процент прокуроров, имеющих статус человека с инвалидностью, был обнаружен в двух областях – Черкасской и Хмельницкой. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

В ОГП продолжается служебное расследование по возможным злоупотреблениям прокуроров при получении групп инвалидности. Проверка включает все регионы, спецпрокуратуры и центральный аппарат. Исследуются как вопросы, связанные с обретением прокурорами статуса лица с инвалидностью, так и получение пенсий.

По предварительным данным служебного расследования, высокий процент прокуроров, имеющих статус человека с инвалидностью, выявлен в двух областях – Черкасской и Хмельницкой.

В Черкасской области 60 прокуроров имеют статус инвалида. Это составляет 27,4% от общего количества. 59 из них получили группу инвалидности до полномасштабного вторжения.

В Хмельницкой области такой статус имеет 61 прокурор или 29,8% от общего количества. 50 из них получили группы инвалидности до полномасштабной войны.

В остальных прокуратурах и в ОГП этот показатель не превышает 10%. В частности, в 18 прокуратурах доля прокуроров, имеющих группы инвалидности, менее 5%, еще в 11 прокуратурах – от 5 до 10%.

В ОГП 22 прокурора имеют статус лица с инвалидностью. Это 2,5% от общей численности прокуроров, работающих в центральном аппарате.

Фото: ОГП

16 октября Бутусов обнародовал расследование, в котором утверждает, что 49 прокуроров Хмельницкой области оказались инвалидами второй группы – согласно решению главного врача МСЭК Крупы, подозреваемой в незаконном обогащении.

В тот же день Костин подписал приказ о проведении служебного расследования. А 17 октября он уволил руководителя Хмельницкой областной прокуратуры Олейника.

22 октября Костин подал в отставку с поста генпрокурора на фоне скандала с раздачей инвалидностей.