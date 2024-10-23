Офіс генпрокурора назвав області, де найбільший відсоток прокурорів з інвалідністю

У 18 прокуратурах частка прокурорів, які мають групи інвалідності, менша за 5% від загальної чисельності

Офіс генпрокурора (Фото: Depositphotos)

Найбільший відсоток прокурорів, які мають статус людини з інвалідністю, виявили у двох областях – Черкаській та Хмельницькій. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

В ОГП триває службове розслідування щодо можливих зловживань прокурорів під час отримання груп інвалідності. Перевірка охоплює всі регіони, спецпрокуратури та центральний апарат. Досліджуються як питання, пов’язані з набуттям прокурорами статусу особи з інвалідністю, так і отримання пенсій.

За попередніми даними службового розслідування, високий відсоток прокурорів, які мають статус особи з інвалідністю, виявлено у двох областях – Черкаській та Хмельницькій.

У Черкаській області 60 прокурорів мають статус особи з інвалідністю. Це становить 27,4% від загальної кількості. 59 з них отримали групу інвалідності до повномасштабного вторгнення.

В Хмельницькій області такий статус має 61 прокурор або 29,8% від загальної кількості. 50 з них отримали групи інвалідності до повномасштабного вторгнення.

У решті прокуратур та в ОГП цей показник не перевищує 10%. Зокрема, у 18 прокуратурах частка прокурорів, які мають групи інвалідності, менша за 5%, ще у 11 прокуратурах – від 5 до 10%.

В ОГП 22 прокурори мають статус особи з інвалідністю. Це 2,5% від загальної чисельності прокурорів, які працюють у центральному апараті.

Фото: ОГП

16 жовтня Бутусов оприлюднив розслідування, в якому стверджує, що 49 прокурорів Хмельницької області виявились інвалідами другої групи – згідно з рішенням головної лікарки МСЕК Крупи, яку підозрюють у незаконному збагаченні.

Того самого дня Костін підписав наказ про проведення службового розслідування. А 17 жовтня він звільнив керівника Хмельницької обласної прокуратури Олійника.

22 жовтня Костін подав у відставку з посади генпрокурора на тлі скандалу з роздаванням інвалідностей.