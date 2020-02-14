Офис президента будет судиться со "Схемами" из-за сюжета об Омане

Владимир Зеленский (Фото: Toms Kalnins/ЕРА)

Офис президента обратится в суд с иском, в котором потребует опровержения и извинений за сюжет программы "Схемы" о том, что президент Владимир Зеленский был в Омане одновременно с бывшим главой ФСБ, секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

В ОП ожидают от "Схем" опровержения и заявляют, что "информация о возможности встречи Зеленского и Патрушева в Омане "целиком и полностью не соответствует действительности".

У Зеленского считают, что выводы журналистов основаны на домыслах и информации из "каких-то тайных "источников", а не на фактах или свидетельствах. В ОП это расценивают в качестве "откровенной манипуляции общественным мнением": "Это выходит за границы представления о свободной журналистике как таковой". Поэтому ОП обратится в суд с иском и потребует опровержений и извинений.

"Также считаем своим долгом обратить внимание общественного вещателя – телеканала UA:Перший на распространение в его эфире информации, которая не соответствует действительности и является откровенной манипуляцией общественной сознательностью", - резюмировали в пресс-службе.