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Офис президента будет судиться со "Схемами" из-за сюжета об Омане

Офис президента будет судиться со "Схемами" из-за сюжета об Омане - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Toms Kalnins/ЕРА)
14.02.2020, 12:15

Вчера вышел выпуск программы "Схемы", где говорилось, что президент Владимир Зеленский был в Омане одновременно с секретарем Совбеза РФ Патрушевым

Офис президента обратится в суд с иском, в котором потребует опровержения и извинений за сюжет программы "Схемы" о том, что президент Владимир Зеленский был в Омане одновременно с бывшим главой ФСБ, секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

В ОП ожидают от "Схем" опровержения и заявляют, что "информация о возможности встречи Зеленского и Патрушева в Омане "целиком и полностью не соответствует действительности". 

У Зеленского считают, что выводы журналистов основаны на домыслах и информации из "каких-то тайных "источников", а не на фактах или свидетельствах. В ОП это расценивают в качестве "откровенной манипуляции общественным мнением": "Это выходит за границы представления о свободной журналистике как таковой". Поэтому ОП обратится в суд с иском и потребует опровержений и извинений.

"Также считаем своим долгом обратить внимание общественного вещателя – телеканала UA:Перший на распространение в его эфире информации, которая не соответствует действительности и является откровенной манипуляцией общественной сознательностью", - резюмировали в пресс-службе.

  • 8 января Зеленский находился в Омане, куда прилетел 5 января. ОПУ тогда сообщил, что там он находится "за собственные средства". Также в ОП заявляли, что "в ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне".
  • Вчера, 14 февраля, вышел новый выпуск программы "Схемы", в котором журналисты заявили, что Зеленский был в Омане одновременно с Патрушевым.
  • Глава ОП Андрей Ермак назвал сюжет "ложью", а пресс-секретарь президента Юлия Мендель сказала, что Зеленский "никогда не встречался и не говорил" с Патрушевым. В Кремле также называют информацию об этой встрече "враньем". 
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Владимир Зеленский Оман схемы николай патрушев
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