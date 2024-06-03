Офис президента: Вскоре будут положительные решения о ПВО для Украины

1 июня Зеленский прибыл с визитом в Сингапур для участия в конференции "Диалог Шангри-Ла"

Сергей Никифоров (Фото: ОП)

В ближайшее время ожидаются публичные заявления со стороны союзников относительно новых поставок систем противовоздушной обороны. Об этом заявил в эфире телемарафона спикер президента Сергей Никифоров.

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По его словам, в Сингапуре президент Владимир Зеленский встречался с министром обороны США и вопрос противовоздушной обороны был основным во время их разговора.

"Конечно, я не могу сейчас оглашать о том, что именно обсуждалось, сроки и саму суть. Но могу сказать, что это тема ПВО для Украины, для Харькова, для гражданской инфраструктуры, для людей и для фронта. И ей посвятили больше всего внимания", – подчеркнул Никифоров.

Пресс-секретарь главы государства акцентировал, что сегодня Киев активно сотрудничает с США, а Вашингтон, в свою очередь, – с другими партнерами о поставках ПВО.

"И ожидаем публичные положительные решения уже в ближайшее время" – подытожил пресс-секретарь президента.

7 мая Туск призвал Евросоюз мобилизовать 100 млрд евро на оборону и создать общую систему ПВО.

16 мая Мицотакис выступил с инициативой создать общеевропейскую систему ПВО по образцу израильского "Железного купола".

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