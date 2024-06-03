Офіс президента: Незабаром будуть позитивні рішення щодо ППО для України

1 червня Зеленський прибув з візитом до Сінгапуру для участі в безпековій конференції "Діалог Шангрі-Ла"

Сергій Никифоров (Фото: ОП)

Найближчим часом очікуються публічні заяви з боку союзників щодо нових постачань систем протиповітряної оборони. Про це заявив у ефірі телемарафону речник президента Сергій Никифоров.

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За його словами, у Сінгапурі президент Володимир Зеленський зустрічався з міністром оборони США й питання протиповітряної оборони було основним під час їхньої розмови.

"Звичайно, я не можу зараз оголошувати про те, що саме обговорювали, терміни й саму суть. Але можу сказати, що це тема ППО для України, для Харкова, для цивільної інфраструктури, для людей і для фронту. І їй присвятили найбільше уваги", — наголосив Никифоров.

Прессекретар глави держави акцентував, що сьогодні Київ активно співпрацює зі США, а Вашингтон, своєю чергою, — з іншими партнерами щодо постачання ППО.

"І очікуємо на вже публічні позитивні рішення найближчим часом", — підсумував речник президента.

7 травня Туск закликав Євросоюз мобілізувати 100 млрд євро на оборону та створити спільну систему ППО.

16 травня Міцотакіс виступив з ініціативою створити загальноєвропейську систему ППО за зразком ізраїльського "Залізного купола".

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