Офис президента: Зеленский летал в Оман не с официальным визитом

Офис президента заявляет, что Владимир Зеленский посещал Оман не с официальным визитом. Об этом пишет Главком, ссылаясь на ответ бывшего на тот момент (7 февраля) руководителем ОП Андрея Богдана на официальный запрос депутатов Верховной Рады.
Офис президента по поводу официального статуса четко ответил, что поездка президента в Султанат Оман не была официальным визитом, не носила официальный статус и осуществлялась с частной целью и за частные средства. Организационно-протокольное обеспечение не проводилось, делегация не предусматривалась.
"Относительно проживания президента в пятизвездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel, его перелета вместе с женой в Оман рейсовым самолетом, а также суммы, которую он заплатил за перелет и проживание в гостинице заметим, что частное путешествие предусматривает расходы на него, а вся остальная запрашиваемая информация будет обнародована в декларации президента в соответствующий законодательству срок", - добавили в Офисе.
Издание сообщает, что ранее группа депутатов направила запрос, в котором интересовалась организацией и целью визита Зеленского в Оман, программой, составом делегации, а также результатам визита главы государства в разрезе обеспечения внешнеполитических интересов Украины на Ближнем Востоке.
Читайте также: Зеленский призвал Оман участвовать в приватизации в Украине