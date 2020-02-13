Офис президента: Зеленский летал в Оман не с официальным визитом

Офис отмечает, что визит не носил даже статуса "без галстуков" (Фото: пресс-служба президента)

Офис президента заявляет, что Владимир Зеленский посещал Оман не с официальным визитом. Об этом пишет Главком, ссылаясь на ответ бывшего на тот момент (7 февраля) руководителем ОП Андрея Богдана на официальный запрос депутатов Верховной Рады.

Офис президента по поводу официального статуса четко ответил, что поездка президента в Султанат Оман не была официальным визитом, не носила официальный статус и осуществлялась с частной целью и за частные средства. Организационно-протокольное обеспечение не проводилось, делегация не предусматривалась.

"Относительно проживания президента в пятизвездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel, его перелета вместе с женой в Оман рейсовым самолетом, а также суммы, которую он заплатил за перелет и проживание в гостинице заметим, что частное путешествие предусматривает расходы на него, а вся остальная запрашиваемая информация будет обнародована в декларации президента в соответствующий законодательству срок", - добавили в Офисе.

Издание сообщает, что ранее группа депутатов направила запрос, в котором интересовалась организацией и целью визита Зеленского в Оман, программой, составом делегации, а также результатам визита главы государства в разрезе обеспечения внешнеполитических интересов Украины на Ближнем Востоке.

Утром 8 января, когда в Иране упал самолет МАУ, Зеленский находился в Омане, куда прилетел 5 января.

ОП тогда сообщил: "Президент Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства. Там в ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне". Через некоторое время на сайте ОП действительно появилась информация о встречах Зеленского с представителями оманской власти. Таким образом встречи носили официальный, а не частный характер. Однако возможность их проведения президент по неизвестной причине решил оплатить собственными средствами.

17 января на часе вопросов к правительству в Верховной Раде министр иностранных дел Вадим Пристайко не ответил пообещал рассказать о визите "в свое время". на вопросы депутатов об официальном визите президента в Оман. 20 января он

не ответил 24 января в Офисе изданию УП ответили, что не знают, кто летал с Зеленским в Оман, и подписывал ли он там какие-либо официальные документы.

3 февраля Госуправление делами заявило, что не оплачивало поездку Зеленского.

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