Офису Харрис ничего не известно о встрече с Зеленским. Тот хотел предоставить план победы

Камала Харрис (Фото: ЕРА)

В Офисе кандидатки в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис пока не подтверждают встречу с президентом Владимиром Зеленским, сообщает Голос Америки. Тот говорил, что намерен предоставить план победы Гаррис и ее оппоненту Дональду Трампу.

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По информации источников журналистов, пока не было объявлено ни о каких планах поездки Харрис на заседание Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Однако, как и в предыдущие годы, возможно, она может провести встречи с международными лидерами в Вашингтоне.

Зеленский, который планирует посетить США во время заседания Генассамблеи ООН, уже неоднократно заявлял, что Украина представит план победы действующему президенту Джо Байдену, а также обоим кандидатам в президенты – Трампу и Харрис.

В конце августа Зеленский уже говорил, что представит план победы Украины Байдену, а также Харрис и Трампу, "потому что мы не знаем, кто будет президентом США, а выполнить этот план очень хочется".

В интервью NBC News, вышедшем 5 сентября, Зеленский снова анонсировал, что покажет план победы Байдену. Объяснил – раньше не делал этого, потому что ожидал успеха Украины в Курской области.

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