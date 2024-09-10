Офісу Гарріс нічого не відомо про зустріч з Зеленським. Той хотів надати їй план перемоги

Камала Гарріс (Фото: ЕРА)

В Офісі кандидатки у президенти США від Демократичної партії Камали Гарріс поки не підтверджують зустріч з президентом Володимиром Зеленським, повідомляє Голос Америки. Той казав, що має намір надати план перемоги Гарріс та її опоненту Дональду Трампу.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

За інформацією джерел журналістів, поки що не було оголошено про жодні плани поїздки Гарріс на засідання Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Проте, як і в попередні роки, ймовірно, вона може провести зустрічі з міжнародними лідерами у Вашингтоні.

Зеленський, який планує відвідати США під час засідання Генасамблеї ООН, вже неодноразово заявляв, що Україна представить план перемоги чинному президенту Джо Байдену, а також обом кандидатам у президенти — Трампу і Гарріс.

Наприкінці серпня Зеленський вже казав, що представить план перемоги України Байдену, а також Гарріс і Трампу, "тому що ми не знаємо, хто буде президентом США, а виконати цей план дуже хочеться".

В інтерв’ю NBC News, що вийшло 5 вересня, Зеленський знову анонсував, що покаже план перемоги Байдену. Пояснив – раніше не робив цього, тому що чекав на успіх України у Курській області.

Читайте також: "Один із пунктів плану перемоги". Зеленський розповів, навіщо Україні операція на Курщині