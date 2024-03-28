Офицер Азова "Гэндальф": Служить будут все, не ждите "ускорение" от ТЦК, готовьтесь

Самойленко заявил, что исходя из темпов развития войны, служить в армии будут "все"

Илья Самойленко (Фото: скриншот с видео)

Офицер бригады "Азов" Национальной гвардии Илья "Гэндальф" Самойленко призвал гражданских проходить базовые военные курсы и добровольно вступать в Силы обороны. Об этом он сообщил в интервью каналу Грунт.

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По его словам, исходя из темпов развития войны, "служить будут все".

"Хотят люди этого или нет. Если есть время подготовиться, то это нужно сделать уже сейчас", — сказал Самойленко.

Он отметил, что гражданским стоит идти на курсы первой медицинской помощи, управления дронов и стрелковой подготовки.

"Чтобы не быть полным нулем на курсе молодого бойца. Если ждать, то потом ТЦК придет и "ускорит" вступление в армию", — заявил офицер.

26 марта 2024 года комитет Рады по вопросам нацбезопасности и обороны отклонил предложения, по которым молодые люди от 18 лет не могли выбирать время прохождения базовой военной подготовки во время военного положения и, соответственно, могли бы быть мобилизованы. Люди будут самостоятельно выбирать, когда проходить эту выучку.

27 марта комитет отклонил правки по бронированию военнообязанных, которые получают определенную зарплату и платят налоги.

28 марта комитет почти завершил рассмотрение поправок к закону о мобилизации.

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