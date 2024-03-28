Офіцер Азова "Гендальф": Служити будуть усі, не чекайте на "прискорення" від ТЦК, готуйтеся

Самойленко заявив, що з огляду на темпи розвитку війни, служитимуть в армії "всі"

Ілля Самойленко (Фото: скриншот з відео)

Офіцер бригади "Азов" Національної гвардії Ілля "Гендальф" Самойленко закликав цивільних проходити базові військові курси та добровільно вступати до Сил оборони. Про це він повідомив в інтерв'ю каналу Ґрунт.

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За його словами, з огляду на темпи розвитку війни, "служитимуть усі".

"Хочуть люди цього чи ні. Якщо є час підготуватися, то це потрібно зробити вже зараз", – сказав Самойленко.

Він зазначив, що цивільним варто йти на курси першої медичної допомоги, управління дронів та стрілецької підготовки.

"Щоб не бути повним банкрутом на курсі молодого бійця. Якщо чекати, то потім ТЦК прийде і "прискорить" вступ до армії", – заявив офіцер.

26 березня 2024 року комітет Ради з питань нацбезпеки та оборони відхилив пропозиції, за якими молоді люди від 18 років не могли обирати час проходження базового військового вишколу під час воєнного стану і, відповідно, могли б бути мобілізовані. Люди самостійно вибиратимуть, коли проходитиме цей вишкіл.

27 березня комітет відхилив правку щодо бронювання військовозобов'язаних, які отримують певну зарплату та сплачують податки.

28 березня комітет майже завершив розгляд поправок до закону про мобілізацію.

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