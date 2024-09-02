Официальная причина авиакатастрофы, в которой погиб экс-президент Ирана, – плохая погода

Густой туман привел к тому, что вертолет, перевозивший Раиси и его спутников, врезался в гору

Ибрагим Раиси (Фото: ЕРА)

Причиной крушения вертолета, в которой погиб тогдашний президент Ирана Ибрагим Раиси, были плохие погодные условия. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на окончательный отчет о расследовании инцидента.

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Раиси, которого считали возможным преемником Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, погиб в мае во время крушения вертолета в горном районе вблизи границы с Азербайджаном.

Согласно отчету, главной причиной крушения стали неблагоприятные погодные условия в этом регионе.

Речь идет в частности о густом тумане, который привел к тому, что вертолет, перевозивший Раиси и его спутников, врезался в гору.

Вечером 19 мая 2024 года вертолет Bell 212 с президентом Ирана и министром иностранных дел государства разбился, когда пересекал горную местность в сильном тумане.

Утром 20 мая спасатели обнаружили обломки вертолета в горах неподалеку от Азербайджана – он выгорел дотла, ни один из членов экипажа не выжил.

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